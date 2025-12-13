На катке в "Лужниках" можно арендовать коньки или заточить свои

На новом катке в "Лужниках" коньки можно арендовать в павильонах. Также здесь есть услуга заточки. Для удобства у посетителей есть возможность свои вещи оставить в шкафчиках, а для комфортного катания начинающие могут позаниматься с тренером.

Стоимость билетов на каток – от 600 рублей для взрослых, от 300 для детей. Он работает каждый день, кроме вторника, который является техническим днем. Для того чтобы увидеть тематические шоу, стоит приходить ближе к 16:00. Время сеанса составляет от 2 до 3.5 часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

