Блогер Домогацкий оставил больше сотни человек без оплаченного жилья на Бали

Больше сотни человек заплатили за строительство вилл на Бали после звездной рекламы. Генпрокуратуру попросили проверить знаменитостей российского шоу-бизнеса на причастность к рекламе сомнительных услуг блогера-строителя Сергея Домогацкого.

Заявления от обманутых клиентов продолжают поступать в полицию. Люди жалуются, застройщик присвоил деньги, а ключи от построенных вилл в Индонезии не отдал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.