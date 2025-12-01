Форма поиска по сайту

01 декабря, 13:30

Происшествия

Блогер Домогацкий оставил больше сотни человек без оплаченного жилья на Бали

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Раменском

Пенсионерка в Москве подала в суд на нового собственника квартиры после ремонта

Автомобиль загорелся во дворе в Московском

Новости мира: греческие фермеры заблокировали тракторами главную автомагистраль страны

Шторм унес жизни почти 600 человек в странах Юго-Восточной Азии

Сильнейший шторм накрыл Юго-Восточную Азию

Крупное ДТП парализовало движение на автомагистрали в США

Жители Тушина пожаловались на догхантеров

Новости мира: пожар произошел на заводе в австралийском Сиднее

Больше сотни человек заплатили за строительство вилл на Бали после звездной рекламы. Генпрокуратуру попросили проверить знаменитостей российского шоу-бизнеса на причастность к рекламе сомнительных услуг блогера-строителя Сергея Домогацкого.

Заявления от обманутых клиентов продолжают поступать в полицию. Люди жалуются, застройщик присвоил деньги, а ключи от построенных вилл в Индонезии не отдал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Станислав Куликов, Рустам Шафиуллин

