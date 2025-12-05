Форма поиска по сайту

05 декабря, 19:30

Город

Новый каток открылся на Царской набережной в "Коломенском"

На Царской набережной в музее-заповеднике "Коломенское" открылся новый каток. Этот ледовый променад вдоль Москвы-реки считается одним из самых длинных не только в столице, но и в стране. Главным украшением стала гирлянда из миллионов лампочек, создающая эффект звездного неба.

Для создания качественного льда по всей протяженности катка установили 10 холодильных установок и проложили 15 километров охлаждающих трубок. Как отмечают специалисты, качество льда не уступает современным крытым аренам. Дополнительную праздничную атмосферу создают установленные на входе и выходе новогодние ели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина ФоменкоАлександра Бахтина

