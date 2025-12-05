Москвичам рассказали о погоде 6 и 7 декабря

В предстоящие выходные, 6 и 7 декабря, зима в Москве так и не наступит, в прогнозе по-прежнему нет ни морозов, ни снега. Температурные показатели остаются выше климатической нормы примерно на 5 градусов. Синоптики связывают это с тем, что регион продолжает находиться под влиянием антициклона и зоны повышенного атмосферного давления.

Утром 6 декабря столбики термометров покажут около 1 градуса, днем потеплеет до 2, а к вечеру температура опустится до 0. Осадков не ожидается, но день будет пасмурным. Утром 7 декабря будет около 0 градусов, днем воздух прогреется до 1, а к вечеру возможен легкий мороз до минус 1 градуса. Снега и дождя также не предвидится.

