Московские кондитеры выпустили 57 видов новогодних подарков

Московский холдинг "Объединенные кондитеры" выпустил 57 видов новогодних подарков. Праздничные сладости там начали производить с октября. В наборах представлены как новинки, так и с детства любимые россиянами конфеты.

Ежегодно фабрики холдинга производят свыше 3 тысяч наименований кондитерских изделий – это более 360 тысяч тонн сладостей. Конфеты, шоколадки и кексы отправляют на экспорт в более чем 45 стран.

