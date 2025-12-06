Владельца пыточного рехаба под Москвой арестовали и отправили в СИЗО до 3 февраля

Владельца пыточного рехаба по Москвой Максима Антонова арестовали и отправили в СИЗО до 3 февраля. Сам Антонов вину не признал, но финансовый директор рехаба и два волонтера центра уже дали на директора обвинительные показания.

В прошлом Антонов и сам боролся с зависимостью, а когда победил, создал свой рехаб. Среди пациентов этого центра были и известные блогеры – братья Кутовые, которые рекламировали центр в своих соцсетях и дружили с его владельцем. Поддерживали Антонова и другие инфлюенсеры – Тимати, Нилетто и Михаил Литвин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.