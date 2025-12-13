В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы еще на трое суток. Плюсовая температура сменилась резким минусом.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в воскресенье и понедельник, 14 и 15 декабря, погода будет в столице преимущественно сухая и довольно морозная. Температура ожидается на 2–3 градуса ниже климатической нормы.

