Ночь на 13 декабря стала самой холодной в Москве с начала климатической зимы. На город обрушился снегопад. В столице и области объявлен желтый уровень опасности. На дорогах очень скользко. Водителям и пешеходам следует быть внимательнее.

Кроме того, на улице дует сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, столбики термометров покажут около минус 6 градусов. Непогода продлится до вечера 14 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.