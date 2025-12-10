Россияне стали больше тратить на содержание питомцев. Около трети опрошенных россиян рассказали, что тратят на содержание домашнего животного от 1 до 3 тысяч рублей в месяц, еще 20% – до 5 тысяч. По данным опроса, одного или нескольких питомцев завели 70% респондентов.

Самые неприхотливыми и доступными считаются грызуны. Вместе с клеткой и кормом на месяц при покупке можно уложиться в 3 тысячи рублей. Самые дорогие – рептилии.

