09 декабря, 16:40

Общество
Ветеринар Шеляков: аромадиффузоры вызывают у животных аллергию

Ветеринар рассказал, какую опасность могут представлять аромадиффузоры для животных

Фото: depositphotos/tashka2000

Запахи аромадиффузоров, освежителей воздуха и интерьерных духов могут навредить здоровью домашних питомцев. Об этом рассказал Life.ru ветеринар Михаил Шеляков.

По словам ветврача, в домашних ароматизаторах часто используются цитрусовые ноты, которые у кошек вызывают отвращение. Он отметил, что любой хозяин питомца знает, что на такие запахи животные реагируют быстро, стараясь дистанцироваться от источника аромата. Ветеринар подчеркнул, что особую тревогу вызывает не испарение веществ, а их распыление, характерное для духов, автоматических освежителей и дезодорантов.

"Эта взвесь садится на пол, животное может пройти по ней, почувствовать что-то неприятное на лапках, облизать их, и тогда вещество попадает внутрь. То есть в большей концентрации всегда попадает вещество, которое распыляется в воздухе, а не просто испаряется", – добавил специалист.

Кроме того, Шеляков привел в пример случай, произошедший с котом в Магнитогорске. Животное отравилось парами диффузора и скончалось.

В настоящее время люди стали чаще использовать ароматизаторы. Это привело к возрастанию случаев аллергий, обструктивного бронхита и кожной аллергии у питомцев. Меньшее, что могут сделать резкие запахи, – это вызвать дискомфорт у питомцев, а большее – привести к заболеваниям. Если животных не начать лечить на раннем этапе, то заболевания могут прогрессировать до состояний, угрожающих жизни. Например, переход астматического компонента в пневмонию, добавил ветеринар.

Также эксперт подчеркнул разницу степени риска у животных, которые могут уйти из опасной зоны, и у тех, кто заперт в клетке и вынужден вдыхать ароматизаторы. Внешние признаки аллергии включают в себя атопические дерматиты, покраснение и расчесывание кожи, а также поражения глаз и ушей. Ветеринар назвал эти реакции менее агрессивными, потому что их можно смыть. Он также дополнил, что наиболее серьезную опасность для питомцев представляет попадание частиц в легкие. В таких случаях помогут только лекарства.

Как отметил Шеляков, при развитии астмы, при которой у животных появляются выделения, отдышка и чихи, необходимо экстренное медикаментозное вмешательство. Это поможет вывести питомца из критического состояния.

Ранее россиянам рассказали, что прививки нужно делать даже тем животным, которые не выходят на улицу. Это объясняется тем, что многие инфекции попадают в дом через одежду и обувь. Профилактическая вакцинация может спасти питомцам жизнь.

Ветеринары напомнили, что украшения на елке могут быть опасны для домашних питомцев

