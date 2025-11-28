Форма поиска по сайту

28 ноября, 18:56

Общество
Ветеринар Шеляков: стеклянные новогодние игрушки представляют опасность для животных

Ветеринар назвал опасную для животных новогоднюю атрибутику

Фото: 123RF.com/serezniy

Стеклянные новогодние игрушки представляют опасность для домашних питомцев. Животные сбивают их, пытаются разгрызть и часто травмируются, рассказал Москве 24 ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

При этом, по его словам, для кошек угрозой является мишура, которая способна вызвать кишечную непроходимость.

"Появление в доме нового предмета в виде украшенного дерева сразу привлекает домашних животных. Особенно кошек, которые по природе своей очень любопытны. Из-за этого бывает много случаев, когда кошки проглатывают швейные иголки", – подчеркнул врач.

Как отметил эксперт, собаки чаще всего попадают в клиники с отравлениями из-за праздничной еды. Шеляков также рекомендовал отказаться от светящихся гирлянд, поскольку питомцы перегрызают их провода и получают удары током. В качестве безопасной альтернативы он предложил варианты на батарейках и специальные герметичные корпусы, в которые можно спрятать провода.

Ветеринар призвал учитывать и саму елку. Он пояснил, что натуральное дерево менее опасно, чем искусственное, ветки и иголки которого имеют жесткую структуру. Попав в желудок, они могут вызвать боль в животе, поэтому елку лучше чем-то огораживать или использовать визуальную защиту, указал специалист.

"Кстати, кошки не очень любят запах цитрусов, поэтому можно, например, корочки мандаринов разложить вокруг елки, и ее привлекательность снизится, либо побрызгать на ветки эфирное масло цитрусовых. И, конечно, сама елка должна быть хорошо закреплена", – добавил он.

Ранее Шеляков рассказал о стрессе, который получают кошки от кормушек для птиц на подоконниках. Ветеринар посоветовал исключить прямой контакт с голубями, чтобы избежать опасных заболеваний на нервной почве.

Москвичи стали замечать странности в поведении своих пернатых любимцев

