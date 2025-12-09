Кинологи рассказали, что собаку необходимо готовить к появлению ребенка в семье

Появление ребенка в семье требует особой подготовки домашних питомцев, особенно собак. Кинологи и ветеринары советуют начинать готовить животное заранее: сделать все необходимые прививки, провести обработку от паразитов и обучить базовым командам.

Это помогает питомцу спокойнее принять новые правила и адаптироваться к изменениям в режиме. Особое внимание следует уделить возможной аллергии у ребенка на шерсть. При первых симптомах, таких как раздражение кожи или заложенность носа, необходимо обратиться к педиатру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.