Ученые выяснили, что домашние собаки благотворно влияют на психику детей
Ученые открыли благотворное влияние домашних собак на психику детей. Эксперты утверждают, что животные помогают подросткам справиться со стрессом. Особые бактерии обнаружили в микробиомах детей, ухаживающих за питомцами. Эти микроорганизмы снижают чувство беспокойства и способствуют проявлению эмпатии.
Кроме того, содержание собаки позволяет ребенку почувствовать себя более ценным и важным. У него улучшаются концентрация внимания, память, когнитивные функции. Такой подросток, как считают психологи, за счет усовершенствования коммуникативных навыков нередко становится более успешным.
