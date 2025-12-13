Москвичам не будут сокращать рабочий день до 6 часов. Как заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, урезать рабочие часы нет необходимости. По его мнению, Трудовой кодекс позволяет установить гибкий график. Поэтому есть возможность трудиться как из офиса, так и из дома.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает сокращение рабочего дня до 6 часов в день и 30 часов в неделю соответственно.

