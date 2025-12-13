Форма поиска по сайту

13 декабря, 12:49

Общество

Коммунальные службы Москвы проводят работы по уборке снега

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Городские службы непрерывно осуществляют мониторинг состояния улиц и дорог Москвы, проводя необходимые регламентные работы на фоне выпавшего в столице снега. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Еще ранним утром коммунальщики провели сплошное прометание тротуаров и проезжей части, а затем обработали дороги противогололедным составом. Соответствующий цикл работ будет повторяться по мере выпадения осадков.

"Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, к станциям метро и дворовых территорий", – отметили в пресс-службе.

При этом до конца дня в Москве сохраняются сильные порывы ветра со скоростью до 17 метров в секунду. Поэтому граждан призвали быть внимательными на улице, а также не укрываться под деревьями и не оставлять свои машины возле них.

При возникновении аварийных ситуаций следует звонить по телефонам: 101 или 112, либо единому телефону доверия столичного управления МЧС РФ: +7 495 637-31-01.

Ранее синоптики рассказывали, что снежный покров, появившийся в Москве в ночь на 13 декабря, не сохранится до Нового года. Выпавший снег растает еще до новогодних праздников из-за оттепелей. Высота снега на метеостанции ВДНХ составила всего 2 сантиметра, то есть менее 15% от климатической нормы, добавляли специалисты.

Метель накрыла Москву утром 13 декабря

