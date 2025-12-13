Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 21:30

Город

Поликлиники и больницы Москвы украсили к Новому году

Поликлиники и больницы Москвы украсили к Новому году

На Калужском шоссе загорелся прицеп фуры-рефрижератора

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 декабря

"Построено в Москве": метро

На катке в "Лужниках" можно арендовать коньки или заточить свои

Блогер, которую толкнули в метро, сама получила штраф

Москвичи подарили самому доброму контролеру МЦД 160 тысяч рублей

Каток в "Лужниках" стал новой достопримечательностью столицы

Новые автобусные маршруты запустили из Москвы в Подмосковье

Новый прогулочный маршрут появится на высоте 6 метров в Москве

Поликлиники и больницы Москвы украсили к Новому году. На территории Филатовской больницы появились яркие разноцветные жирафы. Они поддерживают светящиеся гирлянды, которые протянулись по деревьям, создавая праздничное настроение.

Во дворе больницы № 1 имени Н. И. Пирогова разместили символы Нового года – лошадей. К светящимся инсталляциям добавили разноцветные шары и фигуры. В этом году концепцию зимнего украшения поликлиник, больниц, центров госуслуг "Мои документы" и других городских объектов помогали разрабатывать колледжи Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМаксим Шаманин

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика