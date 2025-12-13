Поликлиники и больницы Москвы украсили к Новому году. На территории Филатовской больницы появились яркие разноцветные жирафы. Они поддерживают светящиеся гирлянды, которые протянулись по деревьям, создавая праздничное настроение.

Во дворе больницы № 1 имени Н. И. Пирогова разместили символы Нового года – лошадей. К светящимся инсталляциям добавили разноцветные шары и фигуры. В этом году концепцию зимнего украшения поликлиник, больниц, центров госуслуг "Мои документы" и других городских объектов помогали разрабатывать колледжи Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

