Диетологи напомнили про полезные свойства мандаринов. В этих цитрусовых содержится витамин С, мощные антиоксиданты и фитонциды, которые защищают организм от вирусов и помогают справиться с зимней депрессией.

Кроме того, яркий цвет мандарина является сигналом для мозга, способствующим выработке серотонина. Эксперты советуют употреблять их с белой сеточкой для усиления полезного эффекта.

