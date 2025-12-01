В Госдуме опровергли сообщения об отмене маткапитала на первого ребенка

Фото: depositphotos/vodolej

Новости о возможной отмене материнского капитала на первого ребенка не соответствуют действительности. Об этом заявила ТАСС председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее словам, никто не собирается лишать россиян маткапитала после рождения первого ребенка. Депутат отметила, что обсуждавшиеся на слушаниях предложения экспертов и демографов касались другой проблематики. Он прокомментировала слова экспертов, которые заявили, что перенос выплаты маткапитала со второго ребенка на первого привел к снижению числа повторных родов.

"Что нужно сделать? Оставить (выплату. – Прим. ред.) на первого, добавить на второго, платить на третьего, четвертого и пятого. Тогда это будет мотивирующей мерой", – добавила депутат.

Ранее депутат ГД Сергей Миронов заявил,что неработающие матери должны иметь право на "родительскую зарплату" не ниже прожиточного минимума. Это касается ежемесячных выплат для одного из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей. Он предложил ввести выплаты на каждого ребенка до его совершеннолетия. По словам Миронова, это станет справедливой мерой. Парламентарий считает, что необходимы любые поддержки для матерей.