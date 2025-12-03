Риелтор Апрелев: "бабушкина схема" не станет массовой на рынке аренды квартир

В Сети завирусились посты о новом виде мошенничества с арендой квартир, которую уже прозвали развитием "бабушкиной схемы". В чем заключается его суть и могут ли арендаторы защитить себя и свои деньги, разбиралась Москва 24.

"Бабушкина аренда"

Фото: телеграм-канал Baza

Пользователи соцсетей обсуждают новую мошенническую схему на рынке аренды жилья. В завирусившемся видеоролике рассказывается, как пенсионерка из Калининграда сдала квартиру, а через пару месяцев вернулась, открыла дверь своим ключом и легла спать в одной из комнат. На удивление арендаторов женщина ответила, что планирует пожить в своей квартире несколько дней и имеет на это полное право.

При этом предупреждения о предстоящем посещении жильцы не получали. По словам собственницы, ей сначала было некогда сообщить о приезде, а после у нее сел телефон. Арендаторы обратились к риелтору и попытались вместе убедить женщину уйти, но на просьбы покинуть помещение и пояснение, что она не имеет права находиться в сданной собственности, хозяйка жилья ответила, что "все в порядке" и ей нужно пожить в квартире несколько дней.

"Они что, голубых кровей? Со мной жить не хотят?!" – заявила хозяйка квартиры Наталья.

Пользователи соцсетей сразу назвали произошедшее "бабушкиной схемой" по аналогии с ситуацией на рынке продажи недвижимости. Ранее пожилые россияне стали все чаще отменять сделки на вторичном рынке жилья, объясняя это неадекватным состоянием и передачей средств от продажи мошенникам.

Железобетонная гарантия

Несмотря на ажиотаж, случай в Калининграде вряд ли станет массовым. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 выразил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.



Константин Апрелев основатель Российской гильдии риелторов Экономическая мотивация здесь слаба – в конечном итоге деньги, если договор составлен верно, придется вернуть, а судебные перспективы для мошенника неутешительны. При этом взыскание через суд даже суммы в размере месячной аренды – процесс затратный по времени и нервам, поэтому многие пострадавшие скорее предпочтут просто съехать и найти другой вариант.

Ключевая защита – это грамотный договор и проявление осмотрительности, уточнил риелтор. Он напомнил, что договор аренды должен быть обязательно письменным и максимально детализированным. В нем необходимо прописать все возможные сценарии: условия и порядок расторжения по инициативе каждой из сторон, процедуру разрешения споров, а также конкретные обязательства по содержанию имущества.

Например, важно указать сроки, в течение которых арендодатель обязан отремонтировать или заменить вышедшую из строя технику. Такая детализация минимизирует риски конфликтов, добавил Апрелев.

"Осмотрительность арендатора должна проявляться в проверке собственника. Целесообразно убедиться, что у него есть другое жилье, вывезены личные вещи. Возможно, в будущем у арендодателей тоже начнут запрашивать справки об отсутствии учета в психоневрологическом диспансере, что усложнит заключение сделок для одиноких пожилых", – пояснил он.

В свою очередь, если такая ситуация уже произошла и собственник проникает в жилье, стоит обратиться к положениям самого договора. Как правило, в нем оговаривается, что посещение возможно не чаще раза в месяц, по предварительному согласованию и только в присутствии арендатора.

В то же время с юридической точки зрения эта ситуация несопоставима с "бабушкиной схемой" и не так страшна, как ее преподносят. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился юрист Денис Хмелевской.

Он отметил, что надежную защиту дает сам факт заключения письменного договора найма – это железобетонная гарантия прав арендатора. Действия собственника, который попытался вселиться, являются прямым нарушением закона.



Денис Хмелевской юрист Согласно статье 25 Конституции РФ, жилище неприкосновенно. С момента въезда по договору квартира становится жилищем нанимателя, и доступ в нее без его согласия запрещен. Это положение дублирует статья о неприкосновенности жилища и недопустимости его произвольного лишения (статья 3 ЖК РФ).

"Даже право собственности не отменяет этот запрет. Факт регистрации (прописки) собственника в данной квартире также не дает ему права на доступ в период действия договора аренды", – добавил он.

В противном случае, по словам юриста, предусмотрена уголовная ответственность по статье о нарушении неприкосновенности жилища (139 УК РФ), предусматривающая штраф в размере до 40 тысяч рублей.

"Поэтому, если собственник, вопреки договору, проникает в помещение, он совершает преступление. При возникновении такой ситуации важно действовать грамотно. Если участковый отказывается реагировать, считая это гражданским спором, это ошибка. Следует на месте предъявлять договор, указывая на преступление по статье 139 УК", – уточнил юрист.

Также Хмелевской рекомендовал направить собственнику письменное предупреждение со ссылками на статью 25 Конституции, статью 3 ЖК РФ и статью 139 УК РФ.

"Что касается законных прав владельца недвижимости, то он может войти в квартиру только с согласия проживающего. Это императивная норма, единственный законный способ получить доступ против воли арендатора – через суд, предварительно добившись расторжения договора", – добавил эксперт.

По мнению Хмелевского, поднятая вокруг этого случая "истерия не имеет под собой серьезных оснований". Надлежаще оформленный договор найма и знание своих прав являются надежной защитой для арендатора, заключил он.