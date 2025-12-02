Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 19:35

Общество
Главная / Истории /

Юрист Георгиева: арендодатель не может запретить готовить в сдаваемой квартире

Без готовки и удаленки? Какие требования собственников жилья к арендаторам незаконны

В Сети обсуждают условия аренды квартир в Москве: к примеру, некоторые собственники запрещают жильцам готовить и работать на удаленке. Насколько законны подобные требования, разбиралась Москва 24.

"Снять квартиру в Москве – это хоррор"

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

В Сети завирусилось видео с рассказом девушки, которая вместе с сожителем хотела арендовать студию в Москве площадью 40 квадратных метров и машино-место за 150 тысяч рублей в месяц. По ее словам, перед заселением риелтор уточнила не только наличие у квартиросъемщиков детей и животных, но и формат их работы.

"Удаленка – это сразу минус, я это понимаю. У них (владельцев жилья. – Прим. ред.) есть версия: если ты работаешь дома, значит, портишь их ремонт", – рассказала автор видео.

По ее словам, уже во время просмотра квартиры риелтор предупредила, что хозяйка против готовки дома, так как это может испортить технику или создать беспорядок. Кроме того, у потенциальных съемщиков уточнили планируемый график уборки. При этом в квартире не было телевизора, который хозяйка сказала покупать самим квартирантам.

Я должна человеку платить 150 тысяч рублей, при этом не находиться дома часто, не готовить, не заводить детей и животных, не курить в окошко, а еще убираться по ее регламенту, который строже, чем в операционной. Хочу подытожить, что сейчас снять квартиру в Москве – это отдельный квест и хоррор: цены бешеные, запросы у собственников тоже.
автор видеоролика

Кроме того, в соцсетях нередко жалуются и на другие проблемы: среди них повышения арендной платы разово более чем на 15 тысяч рублей или внезапные посещения жилья. По мнению риелтора Олега Свиридова, найти хорошую квартиру в Москве действительно может быть непросто: такие варианты часто не доходят до открытой рекламы, а передаются по партнерским каналам или в окружении собственника.

"Цены действительно выросли – это связано с высоким спросом, который, в свою очередь, подогревается тем, что многие отложили покупку жилья из-за дорогой ипотеки и нехватки собственных средств", – добавил Свиридов в беседе с Москвой 24.

При этом риелтор усомнился в реальности требований не готовить дома и работать только в офисе, которые аргументированы порчей имущества. Свиридов предположил, что подобные слова могли быть сказаны ради хайпа.

С точки зрения закона подобные требования неправомерны. В договоре аренды оговариваются объект и сроки, но не режим пребывания арендатора в помещении. Нет ограничений, сколько часов в день он должен там находиться. Более того, некоторые арендуют жилье для периодических приездов, и это тоже законный вариант. Главное – соблюдение условий, которые стороны согласовали при подписании договора.
Олег Свиридов
риелтор

Специалист порекомендовал внимательно относиться к договору аренды и, учитывая специфику таких отношений, обращаться к профессионалам, которые специализируются именно в этой области.

Права собственника

Фото: 123RF.com/lipik

Юрист и риелтор Алла Георгиева в беседе с Москвой 24 также связала повышение стоимости аренды к концу года повышенным спросом и высокой стоимостью ипотеки, которая делает аренду для многих единственным вариантом. В то же время, по ее словам, специфические требования вроде графика уборки не установлены законом, но и не противоречат ему.

"Стороны вправе включать в договор любые условия, если они не нарушают законодательство", – рассказала юрист.

Такие требования, по словам Георгиевой, обусловлены желанием собственника сохранить свое имущество в должном состоянии, особенно если речь идет о длительном проживании.

Заявления, что арендодатели не любят удаленных работников, потому что те "слишком много живут" в квартире, не имеют юридических оснований. Жилье передается во временное пользование на условиях постоянного проживания, и как арендатор распоряжается этим временем в рамках закона и договора – его право.
Алла Георгиева
юрист, риелтор

"Точно так же незаконен запрет на приготовление пищи в помещении с кухней. Сдавая квартиру, собственник передает в пользование и все ее оборудование. Запрещать пользоваться плитой или другими благами жилья недопустимо", – добавила она.

В то же время, если арендодатель отказывает квартиросъемщику по тем или иным причинам до заключения договора, это не будет считаться противозаконным. Однако если документ подписан и действует, вводить такие ограничения в одностороннем порядке, если они не были оговорены изначально, запрещено. Это будет считаться изменением условий договора, уточнила Георгиева.

"В случае конфликта сторонам в первую очередь нужно руководствоваться договором. Любые претензии должны быть письменными. Если арендатор, работая удаленно, тихо сидит за компьютером, оплачивает коммунальные услуги и никому не мешает, требование выселиться лишь на основании формата занятости незаконно", – добавила она.

В то же время основанием для претензий могут быть конкретные нарушения. Например, поведение жильца доставляет неудобства соседям.

"При нарушении договора основной путь решения спора – суд. Поскольку это гражданско-правовые отношения, ни полиция, ни жилищная инспекция, ни прокуратура не будут разбирать несогласие с условиями аренды, если нет угроз жизни, здоровью или прямого противоправного действия", – уточнила Георгиева.

В то же время, если конфликт между арендодателем и квартирантом обострился до угроз, рукоприкладства или незаконного ограничения доступа в квартиру при действующем договоре, можно обращаться в полицию, резюмировала юрист.

Читайте также


Веткина Анастасия

обществонедвижимостьистории

Главное

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика