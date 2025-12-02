Юрист Георгиева: арендодатель не может запретить готовить в сдаваемой квартире

В Сети обсуждают условия аренды квартир в Москве: к примеру, некоторые собственники запрещают жильцам готовить и работать на удаленке. Насколько законны подобные требования, разбиралась Москва 24.

"Снять квартиру в Москве – это хоррор"

В Сети завирусилось видео с рассказом девушки, которая вместе с сожителем хотела арендовать студию в Москве площадью 40 квадратных метров и машино-место за 150 тысяч рублей в месяц. По ее словам, перед заселением риелтор уточнила не только наличие у квартиросъемщиков детей и животных, но и формат их работы.

"Удаленка – это сразу минус, я это понимаю. У них (владельцев жилья. – Прим. ред.) есть версия: если ты работаешь дома, значит, портишь их ремонт", – рассказала автор видео.

По ее словам, уже во время просмотра квартиры риелтор предупредила, что хозяйка против готовки дома, так как это может испортить технику или создать беспорядок. Кроме того, у потенциальных съемщиков уточнили планируемый график уборки. При этом в квартире не было телевизора, который хозяйка сказала покупать самим квартирантам.





автор видеоролика Я должна человеку платить 150 тысяч рублей, при этом не находиться дома часто, не готовить, не заводить детей и животных, не курить в окошко, а еще убираться по ее регламенту, который строже, чем в операционной. Хочу подытожить, что сейчас снять квартиру в Москве – это отдельный квест и хоррор: цены бешеные, запросы у собственников тоже.

Кроме того, в соцсетях нередко жалуются и на другие проблемы: среди них повышения арендной платы разово более чем на 15 тысяч рублей или внезапные посещения жилья. По мнению риелтора Олега Свиридова, найти хорошую квартиру в Москве действительно может быть непросто: такие варианты часто не доходят до открытой рекламы, а передаются по партнерским каналам или в окружении собственника.

"Цены действительно выросли – это связано с высоким спросом, который, в свою очередь, подогревается тем, что многие отложили покупку жилья из-за дорогой ипотеки и нехватки собственных средств", – добавил Свиридов в беседе с Москвой 24.

При этом риелтор усомнился в реальности требований не готовить дома и работать только в офисе, которые аргументированы порчей имущества. Свиридов предположил, что подобные слова могли быть сказаны ради хайпа.





Олег Свиридов риелтор С точки зрения закона подобные требования неправомерны. В договоре аренды оговариваются объект и сроки, но не режим пребывания арендатора в помещении. Нет ограничений, сколько часов в день он должен там находиться. Более того, некоторые арендуют жилье для периодических приездов, и это тоже законный вариант. Главное – соблюдение условий, которые стороны согласовали при подписании договора.

Специалист порекомендовал внимательно относиться к договору аренды и, учитывая специфику таких отношений, обращаться к профессионалам, которые специализируются именно в этой области.

Права собственника

Юрист и риелтор Алла Георгиева в беседе с Москвой 24 также связала повышение стоимости аренды к концу года повышенным спросом и высокой стоимостью ипотеки, которая делает аренду для многих единственным вариантом. В то же время, по ее словам, специфические требования вроде графика уборки не установлены законом, но и не противоречат ему.

"Стороны вправе включать в договор любые условия, если они не нарушают законодательство", – рассказала юрист.

Такие требования, по словам Георгиевой, обусловлены желанием собственника сохранить свое имущество в должном состоянии, особенно если речь идет о длительном проживании.





Алла Георгиева юрист, риелтор Заявления, что арендодатели не любят удаленных работников, потому что те "слишком много живут" в квартире, не имеют юридических оснований. Жилье передается во временное пользование на условиях постоянного проживания, и как арендатор распоряжается этим временем в рамках закона и договора – его право.

"Точно так же незаконен запрет на приготовление пищи в помещении с кухней. Сдавая квартиру, собственник передает в пользование и все ее оборудование. Запрещать пользоваться плитой или другими благами жилья недопустимо", – добавила она.

В то же время, если арендодатель отказывает квартиросъемщику по тем или иным причинам до заключения договора, это не будет считаться противозаконным. Однако если документ подписан и действует, вводить такие ограничения в одностороннем порядке, если они не были оговорены изначально, запрещено. Это будет считаться изменением условий договора, уточнила Георгиева.

"В случае конфликта сторонам в первую очередь нужно руководствоваться договором. Любые претензии должны быть письменными. Если арендатор, работая удаленно, тихо сидит за компьютером, оплачивает коммунальные услуги и никому не мешает, требование выселиться лишь на основании формата занятости незаконно", – добавила она.

В то же время основанием для претензий могут быть конкретные нарушения. Например, поведение жильца доставляет неудобства соседям.

"При нарушении договора основной путь решения спора – суд. Поскольку это гражданско-правовые отношения, ни полиция, ни жилищная инспекция, ни прокуратура не будут разбирать несогласие с условиями аренды, если нет угроз жизни, здоровью или прямого противоправного действия", – уточнила Георгиева.

В то же время, если конфликт между арендодателем и квартирантом обострился до угроз, рукоприкладства или незаконного ограничения доступа в квартиру при действующем договоре, можно обращаться в полицию, резюмировала юрист.

