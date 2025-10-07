Эксперт Сафонов усомнился в идее передавать нераспроданные квартиры в соцаренду

В России предложили сдавать в аренду пустующие квартиры от застройщиков малоимущим семьям и другим нуждающимся категориям граждан. Возможно ли реализовать инициативу и на каких условиях, разбиралась Москва 24.

Соцаренда для нуждающихся

Выкупать пустующие квартиры у застройщиков и передавать их в аренду нуждающимся предложил в беседе с ТАСС депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, от этой инициативы выиграет как бизнес, так и россияне.





Сергей Миронов Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Государство может выкупать у застройщиков их пустующие квартиры – по себестоимости, без накруток. И передавать в соцаренду нуждающимся. Таким образом застройщики избавляются от неликвида, а люди получают крышу над головой.

Парламентарий отметил, что практика социальной аренды с последующим выкупом успешно применяется за рубежом. Ее внедрение в России давно назрело, учитывая текущую ситуацию на рынке жилья, сказал Миронов.

В число потенциальных участников программы, по его мнению, могли бы войти малоимущие граждане, многодетные и молодые семьи, педагоги, студенты, промышленные и медицинские работники.

"Государство через корпорацию "ДОМ.РФ" строит так называемые наемные дома, но их единицы на всю страну. Нужно ускорить процесс, расширять программу", – сказал Миронов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил возобновить постройку доходных домов для улучшения жилищных условий россиян. В таких комплексах можно было бы снимать жилье "со всеми понятными критериями повышения цены, с правами на проживание, с урегулированием всех прав арендодателя и арендатора", отмечал парламентарий.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева тогда добавила, что подобные проекты были бы востребованными.





Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сейчас наймодатель может в любой момент изменить условия договора. Например, сказать, что к нему приезжает любимая тетя и проживающий должен освободить квартиру. В таких условиях планировать что-либо жильцу трудно. Поэтому доходные дома, где договор заключается на длительный срок, помогут урегулировать этот момент.

Однако, по ее словам, без государственной поддержки подобные инициативы так и останутся на уровне идеи. При низкой стоимости аренды инвесторам будет невыгодно вкладываться в подобные проекты, а при слишком высокой круг нанимателей крайне ограничен, объясняла Разворотнева.

"Нужно проработать систему"

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 отметил, что идея выкупа нераспроданных квартир государством обсуждается не первый год. Однако при всей ее привлекательности есть некоторые нюансы.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Говоря о возможности реализации инициативы, стоит учитывать ⁠цены на жилье. При строительстве они рассчитываются на средний класс и его покупательную способность, поэтому стоимость квартир немалая.

Он отметил, что средняя рыночная стоимость квадратного метра в Москве составляет 325 тысяч рублей. При этом квартиры нужны в первую очередь многодетным семьям, а они с трудом потянут высокую ежемесячную плату на аренду. Кроме того, планировки многих площадей в случае с такими семьями не подходят.

"В таком случае им будет выгоднее заняться самостоятельным строительством дома", – указал Сафонов.

Риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков рассказал Москве 24, что инициатива о создании социальной аренды звучит интересно, если государство действительно будет выкупать квартиры у застройщика по себестоимости.





Олег Бендриков риелтор, эксперт по недвижимости Однако нужно правильно проработать систему арендных платежей. Например, если взять обычную минимальную стоимость однокомнатной квартиры в Москве в 35 квадратов за 10 миллионов, то сколько человек должен ее снимать для получения в собственность?

Специалист предположил, что варианты реализации могут предложить разные. Например, через 5 лет арендаторам могут предложить выкупить квартиру, заплатив определенную сумму. Однако она может быть не у всех, что станет проблемой.

Другой вариант – квартиру нужно будет арендовать в течение 10 лет по ставке, которая выше рыночной на 20%. Однако есть вероятность, что каждый год она будет индексироваться, исходя из инфляции и других факторов. Трудно оставить сегодняшний фиксированный ежемесячный платеж, так как через 10 лет цены будут другие, заключил Бендриков.

