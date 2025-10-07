Эксперт Сафонов усомнился в идее передавать нераспроданные квартиры в соцаренду

В России предложили сдавать в аренду пустующие квартиры от застройщиков малоимущим семьям и другим нуждающимся категориям граждан. Возможно ли реализовать инициативу и на каких условиях, разбиралась Москва 24.
Соцаренда для нуждающихся
Выкупать пустующие квартиры у застройщиков и передавать их в аренду нуждающимся предложил в беседе с ТАСС депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, от этой инициативы выиграет как бизнес, так и россияне.
Парламентарий отметил, что практика социальной аренды с последующим выкупом успешно применяется за рубежом. Ее внедрение в России давно назрело, учитывая текущую ситуацию на рынке жилья, сказал Миронов.
В число потенциальных участников программы, по его мнению, могли бы войти малоимущие граждане, многодетные и молодые семьи, педагоги, студенты, промышленные и медицинские работники.
"Государство через корпорацию "ДОМ.РФ" строит так называемые наемные дома, но их единицы на всю страну. Нужно ускорить процесс, расширять программу", – сказал Миронов.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил возобновить постройку доходных домов для улучшения жилищных условий россиян. В таких комплексах можно было бы снимать жилье "со всеми понятными критериями повышения цены, с правами на проживание, с урегулированием всех прав арендодателя и арендатора", отмечал парламентарий.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева тогда добавила, что подобные проекты были бы востребованными.
Однако, по ее словам, без государственной поддержки подобные инициативы так и останутся на уровне идеи. При низкой стоимости аренды инвесторам будет невыгодно вкладываться в подобные проекты, а при слишком высокой круг нанимателей крайне ограничен, объясняла Разворотнева.
"Нужно проработать систему"
Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 отметил, что идея выкупа нераспроданных квартир государством обсуждается не первый год. Однако при всей ее привлекательности есть некоторые нюансы.
Он отметил, что средняя рыночная стоимость квадратного метра в Москве составляет 325 тысяч рублей. При этом квартиры нужны в первую очередь многодетным семьям, а они с трудом потянут высокую ежемесячную плату на аренду. Кроме того, планировки многих площадей в случае с такими семьями не подходят.
"В таком случае им будет выгоднее заняться самостоятельным строительством дома", – указал Сафонов.
Риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков рассказал Москве 24, что инициатива о создании социальной аренды звучит интересно, если государство действительно будет выкупать квартиры у застройщика по себестоимости.
Специалист предположил, что варианты реализации могут предложить разные. Например, через 5 лет арендаторам могут предложить выкупить квартиру, заплатив определенную сумму. Однако она может быть не у всех, что станет проблемой.
Другой вариант – квартиру нужно будет арендовать в течение 10 лет по ставке, которая выше рыночной на 20%. Однако есть вероятность, что каждый год она будет индексироваться, исходя из инфляции и других факторов. Трудно оставить сегодняшний фиксированный ежемесячный платеж, так как через 10 лет цены будут другие, заключил Бендриков.