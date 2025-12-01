Пользователи Сети начали отменять Ларису Долину на фоне истории с продажей квартиры

Певица Лариса Долина столкнулась с угрозой "отмены", а также хейтом со стороны пользователей Сети и звездных коллег на фоне скандала с продажей квартиры. Зрители отказываются идти на ее концерты, а фрагменты с участием артистки грозят вырезать из новогоднего фильма. Подробности – в материале Москвы 24.

"ОбездолИнный человек"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nikita_karsten

В августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников. Певица заявила, что оформила продажу квартиры в Хамовниках стоимостью более 100 миллионов рублей под действием злоумышленников и перевела выручку на так называемый "безопасный счет". Позже артистка осознала это и решила вернуть недвижимость, подав в суд на покупателя. В результате Долиной отдали квартиру, а оформившая покупку женщина, мать-одиночка Полина Лурье, осталась без денег и "квадратных метров".

Позже покупательница пыталась обжаловать решение и вернуть себе жилплощадь. Однако 27 ноября Кассационный суд оставил решение по квартирному вопросу певицы без изменений. После этого в судебной практике участились случаи, когда после продажи вторичного жилья бывшие владельцы пытаются вернуть его, заявляя, что были не в себе, не осознавали своих действий или совершили сделку не по своей воле, а под воздействием мошенников.

Это породило волну хейта по отношению к артистке. Одной из первых в Сети высказалась певица Слава (настоящее имя – Анастасия Сланевская), которая обвинила Долину в том, что теперь из-за ее истории не может продать недвижимость.

"Благодаря этой певице, которую я терпеть не могу <…>, из-за вот этой всей обстановки мне нужно пройти все наркологические клиники, сходить [неизвестно] куда, [неизвестно] зачем, а если покупатель узнает, что я артистка, то я, значит, кого-то могу развести. Спасибо вам большое!" – заявила Слава в своем блоге.

Позже в СМИ появилась информация об отмене концертов Долиной. Например, в Южно-Сахалинске не состоялись два выступления, запланированные на 26 и 27 ноября. По данным организаторов, контракт с певицей на 11,2 миллиона рублей расторгли из-за "изменения концепции мероприятия", однако билеты были распроданы.

Кроме того, по данным телеграм-канала Baza, перед концертом во Владивостоке 29 ноября зрители вернули более 200 билетов, а на выступлении певицы в Хабаровске 2 декабря сначала было 7 нераспроданных билетов, затем их количество увеличилось до 35.

Кроме концертов, Долина может остаться без участия в новогодних шоу, сообщили СМИ. Например, создатели музыкальной ленты "Невероятные приключения Шурика" опасаются провала картины в прокате из-за негатива вокруг народной артистки, поэтому рассматривают радикальный вариант – удалить сцену с Долиной, заявило издание "Абзац".

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко рассказал журналистам, что культура "отмены" может серьезно отразиться на доходах певицы, сообщает News.ru.





Павел Рудченко музыкальный критик, продюсер С Ларисой Долиной сложилась уже мемная история. И такой раздражающий фактор действительно работает, поэтому некоторые каналы действительно могут задуматься о том, чтобы "вырезать" Долину из новогодних эфиров, дабы не подстегивать вот это вот определенное раздражение и токсичность со стороны зрителей в отношении каналов.

Он отметил, что отдельное недовольство у публики вызывает равнодушие Долиной к ситуации, сложившейся с продажей ее квартиры.

К слову, в Сети действительно завирусилось множество мемов с певицей. Пользователи создали новый термин, обозначающий человека, который потерял сбережения или недвижимость из-за аналогичной схемы: "обездолИнный" или "обезДоленный".

Журналист Ксения Собчак присоединилась к флешмобу и опубликовала шуточное видео в соцсетях. В нем она попросила суд возместить ей деньги за поездку в Китай вместе с супругом Константином Богомоловым, добавив, что поехала туда под влиянием мошенников.

"Мы не осознавали свои действия и не могли ими руководить", – подписала видео Собчак.

Не осталась в стороне и блогер Алена Водонаева, опубликовав ролик под хит певицы "Погода в доме". На нем звезда предстала в массивных украшениях в виде рыбных скелетов.

"Под влиянием мошенников потратила все деньги на украшения. Прошу суд взыскать с магазина деньги в мою пользу", – написала она.

Позже стилист Никита Карстен опубликовал в своем блоге видео, в котором рассказал, как Лариса Долина отказалась выполнять обязательства, данные перед фотосессией. По словам стилиста, он участвовал в организации съемки певицы, договорившись о взаимном пиаре, когда обе стороны используют полученные материалы в своих соцсетях. Долина получила бы готовые образы и профессиональные фото, а стилист – посты с участием знаменитости. Однако после завершения работы звезда отказалась давать право на использование снимков.

"Через какое-то время я пишу: "А где фото и видеоматериалы, которые мы можем использовать?" На что мне ответили: "Фото и видеоматериалы Лариса Долина использовать запретила. Только она может их публиковать", – рассказал стилист.



За Карстена вступилась блогер Мария Погребняк. В комментариях она указала, что Долина в таком случае обязана заплатить за съемку, если отказалась соблюдать договоренность.

"Оголтелая травля"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/larisa.dolina.official

Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал скандал: в интервью телеграм-каналу Shot он заявил, что против певицы устроили "оголтелую травлю". Он добавил, что история с недвижимостью еще не завершилась, при этом отметив, что Долина плохо реагирует на "издевательства" в Сети.

"Нужно дождаться завершения процесса, следственные действия до сих пор продолжаются. И, наверное, для некоторых будет разочарование все, что они писали. Много чего отменяли – у нас умеют прощать, я так скажу", – отметил Пудовкин.

На сторону артистки встала телеведущая Ксения Бородина. Она опубликовала в своем блоге пост, в котором призвала прекратить волну негатива.

"Долина не моя приятельница и не моя любимая певица, но вот этот адский хейт, как вы считаете, справедлив? Перебора в нем не чувствуется? Еще чуть-чуть и если бы разрешен был костер посреди площади, то она бы там уже горела! Это как?!" – возмутилась Ксения.

Блогер призвала тех, кому нужно выместить злость, обратиться к психологу.

В защиту Долиной также высказался певец Григорий Лепс. Как сообщают СМИ, он указал, что обмана со стороны певицы в истории с продажей квартиры не было, и призвал "не лезть" в это дело посторонним и не обсуждать эту тему. Также певец назвал коллегу сильной и великолепной женщиной.