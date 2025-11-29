Москвичка наняла няню, которая приходила на работу в состоянии алкогольного опьянениия

Москвичка столкнулась с опасной ситуацией при найме няни для семимесячной дочери. Помощница, найденная через специализированный сайт с хорошими рекомендациями, приходила на работу в состоянии алкогольного опьянения. Во время конфликта женщина стала угрожать матери ребенка.

Как советуют юристы, в таких случаях необходимо обращаться в полицию с имеющимися фото и видеодоказательствами. Кадровые агентства рекомендуют при найме няни обязательно проверять медицинские справки из наркологического и психоневрологического диспансеров.

