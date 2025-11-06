Форма поиска по сайту

06 ноября, 07:45

Общество

Врач диетолог рассказал о пользе магния

Врач диетолог рассказал о пользе магния

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что магний помогает справляться со стрессом и снижает желание переедать из-за волнения. По его словам, дополнительный прием этого минерала делает человека спокойнее и уравновешеннее.

Магний может уменьшить тягу к сладкому и жирному, но не вызывает похудения сам по себе. Врач подчеркнул, что для снижения веса важны правильное питание и физическая активность, а не только прием добавок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

