Врач диетолог рассказал о пользе магния

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что магний помогает справляться со стрессом и снижает желание переедать из-за волнения. По его словам, дополнительный прием этого минерала делает человека спокойнее и уравновешеннее.

Магний может уменьшить тягу к сладкому и жирному, но не вызывает похудения сам по себе. Врач подчеркнул, что для снижения веса важны правильное питание и физическая активность, а не только прием добавок.

