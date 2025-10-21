"Деньги 24": суды в РФ стали возвращать квартиры продавцам, обманутым мошенниками

Российские суды стали чаще возвращать квартиры продавцам, которых обманули мошенники. При этом инстанции отбирают жилье у добросовестных покупателей.

Например, злоумышленники заставили пожилую россиянку продать квартиру. Когда она поняла, что ее обманули, пошла в суд. Женщина заявила, что риелтор и покупатели явно в сговоре с мошенниками. В итоге суд вернул ей недвижимость. Таким образом, жертвами мошенников становятся совсем другие люди.

Подробнее в эфире телеканала Москва 24 рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.