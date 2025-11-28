На колесе обозрения "Солнце Москвы" устроят световое шоу ко Дню матери

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На самом высоком колесе обозрения Европы "Солнце Москвы" устроят уникальную световую инсталляцию в честь Дня матери, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.

Шоу начнется в 16:00 30 ноября, станет дополнением к семейным прогулкам и позволит поздравить мам необычным и запоминающимся сюрпризом. Увидеть праздничное оформление можно будет в течение всего вечера.

"Мы хотим, чтобы этот день стал еще более особенным для каждой мамы. Световая инсталляция – наш способ сказать спасибо и подарить теплые эмоции", – уточнили представители команды проекта.

Кроме того, в честь Дня матери 30 ноября на ВДНХ пройдут лекции, экскурсии, творческие мастер-классы и кинопоказы. Например, в павильоне № 1 покажут выставку "Образ Москвы в русском искусстве", в Музее славянской письменности "Слово" проведут экскурсию о старинных семейных обычаях, а в центре "Космонавтика и авиация" расскажут о женщинах-космонавтах и их детях.

Кроме того, в Музее кино покажут фильм "Мама" и советские мультфильмы, а на мастер-классах "КулибинПро", "Робостанция" и "Городская ферма" гости смогут создать светильники, браслеты и декоративные букеты.