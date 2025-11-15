Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 15:15

Мэр Москвы

Собянин поздравил школьников с успехом на чемпионате RoboCup в Абу-Даби

Собянин поздравил школьников с успехом на чемпионате RoboCup в Абу-Даби

Собянин: в Конькове и Обручевском районе построят и обновят более 3 км дорог

Собянин: к сентябрю 2026 года построим и реконструируем около 120 зданий школ

Собянин: завершается второй этап комплексного благоустройства парка "Сокольники"

Собянин: два высоковольтных питающих центра будет создано в ТиНАО

Собянин рассказал о строительстве новой дороги на северо-востоке Москвы

"Новости дня": Собянин рассказал о строительстве новой дороги на северо-востоке Москвы

Собянин: связка между МСД и улицей Академика Королева будет готова в 2026 году

Собянин: с МСД появится прямой выезд на улицу Академика Королева

Собянин присвоил статус промышленного комплекса двум московским предприятиям

Московские школьники отлично выступили на международном чемпионате RoboCup в Абу-Даби. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, столицу представляли 5 из 18 российских команд. Он отметил, что трое ребят взяли первое место. Еще 10 заняли призовые места или были отмечены в номинациях. Участники должны были сделать автономных роботов, играющих в футбол. На групповом этапе машины соревновались друг с другом и набирали баллы. Лучшие вышли в финал, где проводились матчи на вылет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородвидеоМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика