Собянин поздравил школьников с успехом на чемпионате RoboCup в Абу-Даби

Московские школьники отлично выступили на международном чемпионате RoboCup в Абу-Даби. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, столицу представляли 5 из 18 российских команд. Он отметил, что трое ребят взяли первое место. Еще 10 заняли призовые места или были отмечены в номинациях. Участники должны были сделать автономных роботов, играющих в футбол. На групповом этапе машины соревновались друг с другом и набирали баллы. Лучшие вышли в финал, где проводились матчи на вылет.

