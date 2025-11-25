"Вопрос спорный": нужно ли украшать подъезды к Новому году

82% россиян украшают свои квартиры к Новому году, но многие хотят распространить праздничную атмосферу и на подъезды. Однако размещение гирлянд и декора в общих пространствах без согласия соседей и управляющей компании может привести к штрафам до 15 тысяч рублей.

Можно ли создать праздничное настроение, не нарушая правил и не провоцируя конфликты с соседями? Стоит ли украшать подъезды или лучше ограничиться своей квартирой?

