28 ноября, 19:21

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Любовь Успенская рассказала, какой подарок ждет от дочери на День матери

"Все сокровища мира": что знаменитости готовят в подарок ко Дню матери

Любовь Успенская рассказала журналистам, что не ждет на День матери дорогих материальных презентов. А вот Надежда Бабкина считает, что каждая мама мечтает о хорошем подарке. Что хотят получить знаменитости в этот праздник и как планируют порадовать собственных мам, расскажет Москва 24.

Любовь Успенская

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Артистка рассказала ОСН, что в День матери в первую очередь оценит от близких душевное тепло и внимание, нежели дорогие подарки, поскольку материально она ни в чем не нуждается.

Меня больше радует доброе и человеческое отношение, когда ты ощущаешь, что тебя любят, что тебя ценят. Вот такой подарок – самый лучший лично для меня. Но другим, полагаю, хочется иного – дорогих украшений, курортов и хороших тачек.
Любовь Успенская
певица

Певица уверена, что искренность, с которой преподнесен подарок, важнее его стоимости. Успенская отметила, что ей будет приятно, если у дочери возникнет желание что-то ей преподнести, но главное, чтобы это было от чистого сердца, а не просто потому что нужно.

Надежда Бабкина

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

По мнению народной артистки РСФСР, каждая мама достойна хорошего подарка. По мнению певицы, все матери мечтают о внимании близких и о стоящем презенте.

"Фраза: "Мне ничего не надо", – это введение в заблуждение. Как вашему самому близкому и дорогому человеку может ничего не быть надо? Каждая хорошая мама должна получить хороший подарок в День матери, потому что быть мамой – самая сложная профессия на свете", – отметила Бабкина в беседе с журналистами.

Певица также добавила, что мамы всегда и везде остаются мамами, ни на миг не забывая о своей "работе".

Катя Лель

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Исполнительница хита "Мой мармеладный" рассказала СМИ, что в праздник любит не только принимать подарки, но и дарить. В этом году Катя преподнесет маме по случаю праздника путешествие и технику.

"Хочу, чтобы мама всегда была окружена заботой и ни секунды не отвлекалась на домашние заботы. Недавно я с ней путешествовала по Москве, а теперь отправлю ее отдыхать в теплые края", – поделилась Лель.

Певица рассказала, что старается выбирать такие подарки, которые сделают родного человека счастливым.

Сергей Жуков

Фото: legion-media.com/Tarakanov Vadim

Звезда 1990-х в разговоре с журналистами раскрыл, что готов подарить маме все сокровища мира, ведь она является главным человеком в его жизни, но даже просто теплые слова и забота сына могут сделать ее счастливой.

Мамулечек нужно беречь, потому что это самое главное сокровище, которое у нас есть. Дарите им свою любовь, не жалейте своего времени, наберите лишний раз, спросите, как у нее дела, чем она занята. Это для них очень важно.
Сергей Жуков
певец, музыкант, продюсер

Сергей отметил, что взрослые дети должны всегда помнить о родительских подвигах и быть благодарными, вне зависимости от того, где живут мама и папа.

Равшана Куркова

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

В свою очередь, актриса выложила в соцсетях видео с детского утренника, который был посвящен Дню матери. В ролике ее первенец, пятилетний Гаспар уже "преподнес" ей подарок – зачитал трогательное стихотворение. Мальчик не только выучил длинный текст, но и эмоционально и с артистизмом его подал, отметили подписчики знаменитости.

"Мама может уже гордиться, растет хорошее наследие"; "харизма"; "как артистично и талантливо"; "мамина гордость"; "шедевр"; "талант", – отметили восторженные фолловеры Равшаны.

Многие подписчики также отметили, что такое внимание к матерям является лучшим презентом.

