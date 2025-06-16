Анфиса Чехова задумалась о ребенке от нового возлюбленного

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала подписчикам, что не против родить ребенка своему новому избраннику. При этом 47-летняя звезда отметила, что делать ЭКО для этого не планирует. Кто еще из знаменитостей задумался о детях после 40, расскажет Москва 24.

Анфиса Чехова

47-летняя телеведущая рассекретила отношения с актером и продюсером Александром Златопольским в конце мая 2025 года. А на днях Анфиса Чехова откровенно ответила на вопросы подписчиков о личной жизни в своих соцсетях. К примеру, она рассказала, что не против родить возлюбленному ребенка.





Анфиса Чехова телеведущая Что касается детей, то я бы хотела, а дальше – как Бог даст. Честно говоря, специально делать ЭКО или какие-то сложные процедуры я не буду. А вот если Бог даст, то я только "за".

К слову, намерения у Златопольского серьезные: судя по соцсетям, избранник Анфисы хорошо ладит с Соломоном – сыном телеведущей от первого брака с актером Гурамом Баблишвили. При первом же выходе в свет продюсер заявил, что в скором времени намерен сделать возлюбленной предложение.

Айза-Лилуна Ай

На днях 40-летняя блогер и экс-возлюбленная Гуфа поделилась с подписчиками планами стать многодетной матерью. Она отправилась в клинику, чтобы узнать, возможно ли это, и вскоре вновь вышла на связь с радостными новостями.





Айза-Лилуна Ай блогер Я не беременна, но в свои 40 все еще могу быть мамой! У меня все очень хорошо. И я просто сдерживаю слезы радости!

Интернет-пользователи поддержали Айзу в стремлении родить и призвали не бояться возраста. Сейчас знаменитость состоит в отношениях с блогером Степаном Кузьменко, который на 10 лет младше. Также она воспитывает двоих сыновей, 15-летнего Сэма от первого мужа, рэпера Гуфа, и 9-летнего Элвиса от второго супруга, серфера Дмитрия Анохина.

Сати Казанова

42-летняя певица в начале июня тоже рассказала своим поклонникам в соцсетях, что готова родить вновь.

"Есть надежда еще на одного ребеночка, а там как Бог даст", – сообщила экс-солистка группы "Фабрика".

Сати Казанова вышла замуж за итальянца Стефано Тиоццо в 2017 году, а в октябре 2024-го впервые стала мамой – у супругов родилась дочь. В мае 2025-го певица призналась в интервью Светлане Бондарчук, что ребенок был долгожданным, а путь к материнству – тернистым, ведь они с мужем на протяжении семи лет пытались стать родителями. Не обошлось и без замершей беременности, которую исполнительнице пришлось пережить на сроке 9–10 недель.

Ольга Орлова

47-летняя певица и телеведущая пару лет назад стала матерью во второй раз: у Ольги Орловой и ее второго супруга, бизнесмена Валерия, родилась дочь Анна. Через девять месяцев после появления малышки на свет она поделилась с подписчиками в соцсетях, что дочь вдохновила ее на мысли об еще одном ребенке.

"Вот смотрю на нее сейчас и думаю: "Может еще за одним ребеночком сходить? Меня все чаще такая мысль посещает", – написала певица.

Также у Ольги есть 24-летний сын от первого брака с бизнесменом Александром Кармановым.

