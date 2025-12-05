Владельцы салонов красоты в Москве стали массово выставлять бизнес на продажу

Владельцы московских салонов красоты массово выставляют свой бизнес на продажу.

Дело в том, что с 2026 года предприятия из сферы индустрии красоты, которые в 95% случаев работают на патентной системе, перейдут на упрощенную систему налогообложения, а это 6% с оборота или 15% разницы между доходами и расходами.

Если раньше салон платил в бюджет 135 000 рублей за патент, теперь будет от 1 200 000 до 2 100 000 в год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.