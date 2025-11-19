"Торги Москвы": продажа помещений в ЮЗАО

Юго-Западный округ Москвы традиционно считается одним из самых престижных и экологически благоприятных для жизни. Высокая плотность населения и повышенный потребительский спрос в ЮЗАО являются ключевыми факторами привлекательности для инвесторов.

Какой потенциал и возможности рынка коммерческой недвижимости Юго-Западного округа? Какие объекты в ЮЗАО можно купить на городских торгах? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.