19 ноября, 21:00Экономика
"Торги Москвы": продажа помещений в ЮЗАО
Юго-Западный округ Москвы традиционно считается одним из самых престижных и экологически благоприятных для жизни. Высокая плотность населения и повышенный потребительский спрос в ЮЗАО являются ключевыми факторами привлекательности для инвесторов.
Какой потенциал и возможности рынка коммерческой недвижимости Юго-Западного округа? Какие объекты в ЮЗАО можно купить на городских торгах? Об этом – в программе "Торги Москвы".
Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.