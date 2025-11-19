Форма поиска по сайту

19 ноября, 21:00

Экономика

"Торги Москвы": продажа помещений в ЮЗАО

"Деньги 24": каждый второй российский бизнесмен применял технологии ИИ

"Деньги 24": активы россиян в иностранной валюте достигли рекордной отметки

"Деньги 24": котировки биткоина и эфира вновь снизились

Собянин: треть компаний малого и среднего бизнеса в Москве возглавляют женщины

Биткоин опустился ниже отметки в 90 тысяч долларов

Центробанк потребовал запретить скидки при оплате картами маркетплейсов

Набиуллина заявила, что цены на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты

Россияне купили валюту почти на 160 млрд рублей в октябре

Цены на электронику могут вырасти в случае введения технологического сбора в России

Юго-Западный округ Москвы традиционно считается одним из самых престижных и экологически благоприятных для жизни. Высокая плотность населения и повышенный потребительский спрос в ЮЗАО являются ключевыми факторами привлекательности для инвесторов.

Какой потенциал и возможности рынка коммерческой недвижимости Юго-Западного округа? Какие объекты в ЮЗАО можно купить на городских торгах? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Программа: Торги Москвы
экономикагородвидеоЕвгений Беляков

