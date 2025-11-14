Как городские события влияют на гостиничный сектор Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные фестивали и другие мероприятия способствуют наполняемости отелей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Гостиничный сектор является одним из важнейших элементов индустрии гостеприимства, влияющим на экономику города. В 2024 году поступления в бюджет от приезжающих в Москву туристов составили 235 миллиардов рублей, а общий вклад отрасли в столичную экономику – 1,7 триллиона рублей.

Высокие экономические показатели возможны в том числе благодаря насыщенной событийной городской программе, влияющей на заполненность гостиниц. Например, во время крупных городских мероприятий и праздников в 2024–2025 годах средняя загрузка отелей в категориях от 3 до 5 звезд превышала 90%.

Иностранные туристы заняли около 20% загрузки гостиниц, отмечает столичный комитет по туризму. При этом за первые 6 месяцев текущего года в Москву приехало на 10% больше гостей из стран дальнего зарубежья, чем за аналогичный период 2024 года.

Около 80% иностранных туристов выбирают отели категорий от 3 до 5 звезд, однако лидирует сегмент гостиниц с 4 звездами. По итогам летнего сезона уровень загрузки московских гостиниц с 3 и более звездами достиг 78%.

Около 50% гостей – жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и регионов, где расположены города-миллионники, например Краснодарский край, Республика Татарстан, Нижегородская и Свердловская области.

Помимо этого, характерной особенностью Москвы является спрос на гостиничные услуги от жителей города, на них приходится около 15% нагрузки в разные сезоны.

Чтобы поддерживать инвестиционную привлекательность и развивать гостиничный сектор, столица предлагает льготы и меры поддержки, такие как льготная аренда городских объектов, концессионные соглашения или бесплатные консультации, во время которых можно получить информацию о порядке согласования размещения новых гостиничных объектов в органах власти.

Данные инструменты, а также растущие показатели туристического потока создают для дальнейшего расширения гостиничной инфраструктуры устойчивую базу.

Например, с 2023 года в Москве открылось 25 новых отелей. Номерной фонд увеличился на 2 408 номеров и 4 916 мест, а новую жизнь в качестве гостиниц получили два исторических здания.

Устойчивый бренд столицы как важного туристического направления как в России, так и на международной арене, формируется комитетом по туризму Москвы. Чаще всего приезжают туристы из Китая, Индии, стран СНГ и Ближнего Востока.

Чтобы укреплять международные связи, организовываются бизнес-миссии, представляется туристический потенциал на отраслевых выставках, а также создаются проекты и события, ориентированные на зарубежного туриста.

Ранее стало известно, что правительство Москвы и Four Seasons Hotel Moscow заключили соглашение об участии отеля в федеральном проекте "Производительность труда".

Эксперты "Мосстратегии" разработают для отеля индивидуальные решения по оптимизации рабочих процессов. Компания сможет выбрать для пилотного проекта направление гостевого сервиса, например заселение, организацию мероприятий или работу шведского стола.

