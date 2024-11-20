"Яндекс Карты": москвичи не ходят в кофейни по утрам

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Москвичи чаще всего посещают кофейни днем, а не утром. Об этом сообщила пресс-служба сервиса "Яндекс Карты", изучив изменение интереса жителей столицы к точкам продаж кофе в городе.

На данный момент на карте Москвы фигурируют свыше 4 тысяч организаций категории "Кофейня". Аналитики просмотрели, как пользователи взаимодействовали с карточками подобных заведений, а также изучили сведения об их загруженности.

Выяснилось, что интерес к торговым точкам по продаже кофе сильно увеличился. За первые 9 месяцев этого года москвичи просматривали карточки подобных заведений более 27 миллионов раз – это на 43% чаще, чем за аналогичный период 2023 года.

Кроме того, чаще всего москвичи посещали кофейни не утром, а днем: в среднем загруженность за этот год в будни приходится на 13:00 и 14:00, а по выходным – на 16:00. При этом за последние два года пик интереса к подобным заведениями приходится на октябрь: в этом месяце жители столицы ищут карточки торговых точек по продаже кофе на 28% чаще, чем в среднем по году. Например, в октябре 2024 года пользователи открывали карточки этих организаций примерно 4 миллиона раз.

Согласно исследованию, по России этот пик зафиксирован в августе. Реже всего кофейни ищут в декабре – в этот месяц ими интересуются на 43% реже, чем в среднем по году. В прошлом году за аналогичный период москвичи открывали их карточки чуть более 2 миллионов раз.

При этом ранее стало известно, что средняя цена на кофе выросла в столице в январе – сентябре на 7%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Как утверждают эксперты, кофейная инфляция выросла на 47% за пять лет, продажи штучно при этом увеличились на 38%.

