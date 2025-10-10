10 октября, 15:15Культура
В Риме закрылось известное кафе, где Гоголь работал над "Мертвыми душами"
Фото: 123RF/lorenzoreport
Кафе Antico Caffè Greco, работавшее в Риме с 1760 года, прекратило свою работу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Corriere della Sera.
Руководство точки пыталось продлить аренду помещения, но владельцы здания по итогу судебного спора отказали им в этом. Кафе, расположенное в центре столицы Италии, за несколько веков своей работы принимало различных известных людей, включая писателя Николая Гоголя, который в тот период работал над "Мертвыми душами".
Также заведение в разное время посещали поэт Федор Тютчев, писатель Иван Тургенев, английский поэт Джордж Гордон Байрон, немецкий философ Артур Шопенгауэр и американский писатель Марк Твен.
