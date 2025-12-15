"Миллион вопросов": депутат Мосгордумы рассказал о правах жителей в сфере ЖКХ

Как сменить управляющую компанию, если она не справляется? Как бороться с шумными соседями и законно ли устанавливать шлагбаумы во дворах? Кто имеет право проверять газовое оборудование и как отличить специалиста от мошенника?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.