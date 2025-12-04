Форма поиска по сайту

04 декабря, 11:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин назвал имена победителей премии Николая Островского

Сергей Собянин назвал имена победителей премии Николая Островского

Сергей Собянин назвал имена победителей премии Николая Островского. Лауреатами стали художники, спортсмены, ученые и общественные деятели. Мэр поздравил победителей в своем канале в мессенджере MAX.

Премию Островского ежегодно вручают москвичам с ограниченными возможностями, которые добились успеха в разных сферах. В этом году выбрали 10 победителей в 8 номинациях. Все лауреаты получат медаль, нагрудный знак и денежную премию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Станислав Кулик

