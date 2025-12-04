Сергей Собянин назвал имена победителей премии Николая Островского. Лауреатами стали художники, спортсмены, ученые и общественные деятели. Мэр поздравил победителей в своем канале в мессенджере MAX.

Премию Островского ежегодно вручают москвичам с ограниченными возможностями, которые добились успеха в разных сферах. В этом году выбрали 10 победителей в 8 номинациях. Все лауреаты получат медаль, нагрудный знак и денежную премию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.