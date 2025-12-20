Торговые сети начали предлагать классику новогоднего стола и сотни других блюд

Торговые сети Москвы перешли в режим усиленной подготовки к новогодним праздникам. Они предлагают покупателям как классические блюда для праздничного стола, такие как оливье и селедка под шубой, так и сотни других готовых позиций на любой вкус.

Например, в сети "Азбука вкуса" четыре кухни-фабрики работают в предновогоднем режиме нон-стоп, выпуская до 75 тонн готовой продукции в сутки. Помимо еды, магазины помогают горожанам с подарками: здесь можно не только подобрать готовое решение, но и собрать индивидуальный набор.

