Столичные волонтеры доставили на новые территории России новогодние подарки от Москвы

Столичные волонтеры доставили на новые территории новогодние подарки от Москвы. Сладости развезли в больницы, детские дома, реабилитационные центры, детсады и школы, а также семьям военнослужащих, многодетным и детям, оставшимся без попечения родителей.

Это уже четвертая новогодняя акция, которая проходит в столице для жителей исторических регионов России. По словам волонтеров, они уже всех знают и как будто приезжают домой к родным.

