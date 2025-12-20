В Москве продолжается реставрация легендарного кинотеатра "Ударник"

В центре Москвы идут масштабные работы по реставрации легендарного кинотеатра "Ударник". Здание сохранит свой исторический облик, заложенный в 1930-е годы, когда в нем проходили премьеры культовых фильмов и первый Московский международный кинофестиваль.

После реставрации в кинотеатре появится зал на 563 места, смотровая площадка на крыше, книжный магазин и кафе. Планируется, что обновленный "Ударник" откроет свои двери для первых зрителей в 2027 году.

