18 декабря, 12:30

Спорт

Москвичам рассказали об особенностях тренировок по теннису в зимний период

Москвичам рассказали об особенностях тренировок по теннису в зимний период

Участники "Московского долголетия" попробовали себя в фигурном катании

"Формула-1" показала дизайн болидов 2026 года

Москвичам рассказали, где 18 декабря можно бесплатно позаниматься спортом

Футболист Сафонов стал первым россиянином, который получил Межконтинентальный кубок FIFA

Футболист Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА

Спортивный комментатор Гусев призвал россиян заниматься физкультурой

Жителей столицы пригласили на спортивный фестиваль в "Лужниках"

Москвичи могут посетить тренировки на лыжных трассах

Футболист Усман Дембеле стал лучшим игроком 2025 года по версии FIFА

Теннис в Москве перестал быть летним видом спорта. Спортсмены не прекращают свои занятия при любой погоде. Об особенностях тренировок в зимний период рассказал теннисист Андрей Ольховский.

По его в словам, в столице есть много крытых кортов с разнообразным покрытием. В декабре и весной проходит подготовительный сезон для спортсменов. Также параллельно идут турниры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

