Новости

Новости

25 ноября, 09:00

Спорт

Призеры "Формулы-1" приехали на вручение наград в Лас-Вегасе на розовом Cadillac

Призеры "Формулы-1" приехали на вручение наград в Лас-Вегасе на розовом Cadillac

"Спартак" переименовал трибуну на домашнем стадионе в честь футболиста Симоняна

Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира

Российская женская сборная вернулась в Москву с чемпионата мира по шахматам

На дворовых и парковых площадках Москвы пройдут занятия по фитнесу

Александр Овечкин провел 1514-й матч в НХЛ

Болельщик получил пять суток ареста за драку на стадионе в Москве

Бомбардир московского "Спартака" Симонян скончался на 100-м году жизни

Москвичам рассказали о правилах сдачи норм ГТО

"Новости дня": новые кластеры для массового спорта появились в районе Куркино

Призеры гонки "Формула-1" устроили шоу в Лас-Вегасе. Они приехали к подиуму для вручения наград на розовом Cadillac, который является точной копией автомобиля Элвиса Пресли.

В машине были Макс Ферстаппен, Ландо Норрис и Джордж Расселл, а водителем стал актер Терри Крюс. Автомобиль собрали из 400 тысяч деталей конструктора. 17 мастеров потратили 4 тысячи часов на сборку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий Козачинский, Дарья Ермакова

