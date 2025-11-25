Призеры "Формулы-1" приехали на вручение наград в Лас-Вегасе на розовом Cadillac

Призеры гонки "Формула-1" устроили шоу в Лас-Вегасе. Они приехали к подиуму для вручения наград на розовом Cadillac, который является точной копией автомобиля Элвиса Пресли.

В машине были Макс Ферстаппен, Ландо Норрис и Джордж Расселл, а водителем стал актер Терри Крюс. Автомобиль собрали из 400 тысяч деталей конструктора. 17 мастеров потратили 4 тысячи часов на сборку.

