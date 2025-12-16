"Новости дня": проект "Московское долголетие" запустил бесплатные новогодние экскурсии

Проект "Московское долголетие" приглашает участников на бесплатные новогодние экскурсии по столице. Прогулки проходят от Кузнецкого моста и дворянских особняков до острова Балчуг и Северного речного вокзала.

Прогулки длятся около двух часов в неспешном темпе, чтобы каждый мог насладиться красотой города. После экскурсии можно зайти в ближайший центр "Московского долголетия", согреться и выпить чай. Всего подготовлено 7 тематических маршрутов.

Подробнее – в программе "Новости дня".