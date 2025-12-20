В столичном метро начал курсировать новейший поезд "Москва-2026"

В московском метрополитене начал работу новейший поезд модели "Москва-2026". Перед выходом на линию составы прошли полный цикл финальных испытаний и обкатки.

В ходе тестов специалисты проверяли работу всех систем в различных режимах нагрузки. Были испытаны системы безопасности, климат-контроль, плавность хода и даже такие детали, как автоматическое приглушение яркости фар при въезде на станции и работоспособность розеток для зарядки мобильных устройств.

