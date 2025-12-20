20 и 21 декабря поезда МЦД-2 не будут останавливаться на станции Царицыно

В ближайшие выходные, 20 и 21 декабря, движение поездов Московских центральных диаметров претерпит изменения. Поезда МЦД-2, следующие в сторону области, не будут останавливаться на станции Царицыно из-за ремонтных работ на платформе.

Пассажирам, которые едут в область, рекомендуется выходить на станции Курьяново. Тем, кому необходимо попасть на станцию Царицыно из центра, лучше сойти на Покровском и пересесть на поезд, идущий в обратном направлении.

