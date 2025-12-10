"Московский патруль": сотрудники Госавтоинспекции провели рейд в столице

Не все столичные водители знают о штрафе за несвоевременную замену шин. В этом убедились сотрудники ГАИ в ходе очередного рейда.

По данным столичной Госавтоинспекции, только за прошлую неделю на дорогах Москвы зарегистрировано 133 ДТП. В них погибли 6 человек, больше 140 получили ранения. Не исключено, что некоторые из аварий могли произойти из-за отсутствия у машин сезонной резины.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

