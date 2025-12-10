Расписание поездов МЦД-1 и "Аэроэкспресса" изменится в ночь на 13 и 14 декабря в Москве

В ночь на 13 и 14 декабря в столице изменятся графики движения пригородных поездов МЦД-1 и "Аэроэкспресса". Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, это связано с модернизацией контактной сети на участке Кунцевская-Фили. С 23:00 до 06:00 интервалы движения поездов будут увеличены.

На участке от Славянского бульвара до Беговой поезда в обе стороны будут следовать по пути на Одинцово. Некоторые "Аэроэкспрессы" до Шереметьево поедут укороченным маршрутом от и до станции Савеловская. Для поездок в аэропорт можно будет воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино".

