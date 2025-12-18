Тематический поезд в честь 20-летия телеканала RT запустили в метро Москвы

В столичном метро запустили тематический поезд в честь 20-летия телеканала RT. Ближайшие полгода он будет курсировать на Арбатско-Покровской линии.

Как отметили в департаменте транспорта, Москва активно содействует развитию туристического потенциала города. Телеканал RT помогает рассказывать о столичной инфраструктуре за рубежом. В новом составе пассажиры могут узнать, как в международных медиа формируется образ России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.