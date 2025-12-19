Туристам объяснили важность страховки для новогодних путешествий

Новогодние праздники являются популярным временем для зарубежных поездок, однако иногда отдых омрачается непредвиденными ситуациями, например, травмой. В таком случае единственным помощником становится страховой полис.

Базовый договор страхования покрывает медицинскую помощь за границей, транспортировку до клиники, а в некоторых случаях также экстренную стоматологию и эвакуацию на родину. Для активного отдыха, к которому относятся горные лыжи или дайвинг, необходимо оформлять специальную спортивную опцию.

Эксперты рекомендуют выбирать страховую сумму не ниже 30 или 40 тысяч евро для поездок в Турцию, Египет или ОАЭ и от 50 до 100 тысяч евро для более дальних направлений, таких как Таиланд или Индонезия. Полис на одну поездку может стоить от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.