09 декабря, 07:15

Туризм

Венесуэла стала востребованным направлением для россиян

Венесуэла стала востребованным направлением для россиян

Иностранцы оценили качество услуг, парки и транспорт в Москве

Новости регионов: снегопад не заставил туристов отказаться от отдыха на курорте Шерегеш

Иностранцы заявили, что Москва выгодно отличается от других мегаполисов мира

Турпоток между Россией и Саудовской Аравией может увеличиться в 3 раза после отмены виз

Спрос среди китайцев на поездки в Россию вырос в разы в декабре

Цены на авиабилеты на новогодние праздники в России резко подскочили в 2–3 раза

Число туристов из Китая в Москве увеличится вдвое

Эксперты рассказали, как перенести акклиматизацию при посещении зимой теплых стран

Рекордное число туристов примут Москва и Санкт-Петербург в новогодние праздники

Венесуэла стала одним из самых востребованных направлений для российских туристов. Спрос резко вырос после заявлений президента США Дональда Трампа об угрозе вторжения, что спровоцировало обвал цен на туры.

Отдых в этой южноамериканской стране сейчас обходится дешевле, чем в Турции, Таиланде или Египте. При этом ключевой распространитель туров в Венесуэлу уже приостановил чартерные программы. Надежды туристов и турфирм связаны с запуском прямых рейсов из московского аэропорта Внуково к концу декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Найда

