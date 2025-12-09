Венесуэла стала востребованным направлением для россиян

Венесуэла стала одним из самых востребованных направлений для российских туристов. Спрос резко вырос после заявлений президента США Дональда Трампа об угрозе вторжения, что спровоцировало обвал цен на туры.

Отдых в этой южноамериканской стране сейчас обходится дешевле, чем в Турции, Таиланде или Египте. При этом ключевой распространитель туров в Венесуэлу уже приостановил чартерные программы. Надежды туристов и турфирм связаны с запуском прямых рейсов из московского аэропорта Внуково к концу декабря.

